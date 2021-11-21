إيديتا توقع خطاب نوايا للاستحواذ على شركة Ole

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن توقيعها لخطاب نوايا غير ملزم مع شركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية، المصنعة لمنتجات المخبوزات والكرواسون والكعك والدوناتس باسم العلامة التجارية Ole.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الخطاب يتضمن استحواذ إيديتا بنفسها أو من خلال إحدى شركتها التابعة على الأصول المملوكة للشركة المصرية البلجيكية والتي تشمل أصول عقارية من أرض ومباني وإنشاءات وكذلك آلات ومعدات وخطوط إنتاج.

وذكرت إيديتا أن تقدمها في تنفيذ هذه الصفقة مرهون بقبولها لنتائج الفحص القانوني والمالي والفني والضريبي للأصول المستهدفة وفقا للشروط والافتراضات المتفق عليها مع الشركة المصرية البليجيكية.

وتوقعت الانتهاء من أعمال الفحص في غضون 15 ديسمبر القادم.

وأوضحت أن يلي ذلك البدء في تجهيز اتفاقية بيع وشراء لتلك الأصول يتم الانتهاء من إعدادها في غضون منتصف يناير 2022 في حال كانت نتائج الفحص مرضية بالنسبة إلى إيديتا.