مال وأعمال

الإمارات الدولية للاستثمار ترفع حصتها في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر إلى 13.44%

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رنا ممدوح _ رفعت شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ م م حصتها في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر لتصبح 13.44% بدلا من 11.94%.

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وأفاد المصرف في بيان للبورصة اليوم، أن شركة الإمارات الدولية للاستثمار قامت بشراء 3.001 مليون سهم مقابل 40.513 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر الشراء 13.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة برايم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، أن الحصة التي استحوذت عليها شركة الإمارات الدولية للاستثمار ( الأم) هى نسبة شركة الإمارات الدولية للاستثمار مصر في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر.

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وأفاد المصرف أن شركة الإمارات الدولية للاستثمار مصر باعت كامل حصتها البالغ نسبتها 1.5% إلى الشركة الأم مقابل 40.513 مليون جنيه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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