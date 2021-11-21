محمد فتح الله: تطوير آلية الشراء بالهامش أول متطلبات خارطة العمل الجديدة

رنا ممدوح _ اقترح محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إقامة مؤتمر يجمع أطراف سوق المال مع الخبراء المتخصصين والمستشارين لوضع خارطة طريق لتخرج البورصة من أزمتها وتسترد عافيتها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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