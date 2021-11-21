تنظيم الاتصالات يخطر شركات المحمول ببدء العمل بالترددات الجديدة

صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالي حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار.

وأكد طلعت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين حيث سيسهم تشغيل الترددات الجديدة فى إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات.

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشركات الحاصلة على حق استخدام الترددات الجديدة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعظيم الاستفادة من الترددات الجديدة وتطبيق الإجراءات الفنية التى من شأنها تهيئة الشبكات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي وإنهاء كافة الاختناقات التى قد تؤثر على جودة الخدمات بشكل سريع، ليلحظ المستخدمين بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات مطلع العام المقبل وتزامنا مع المجهودات التي تمت لتسريع وتيرة انشاء ابراج المحمول والتي اثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد الابراج المنشأة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بإخلاء وتخصيص الترددات، وفى إطار الخطة الشاملة للجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقوم الجهاز بشكل شهرى بإجراء قياسات لمؤشرات جودة خدمات التليفون المحمول وارسال تلك النتائج للمشغلين لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة فى الأماكن والمناطق التى تم رصد سوء الخدمة بها.

كما يقوم الجهاز بمتابعة خطط الشركات ونتائج الإجراءات الفنية التى تتخذها وتأثيرها على جودة الخدمات فى التقارير اللاحقة، وحال استمرار رصد أى سوء لجودة الخدمة بتلك المناطق يتم تطبيق لائحة الجزاءات وتوقيع الغرامات على الشركات فى حالة تجاوزها معايير الجودة المقررة.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد قام بعمليات طرح الترددات الجديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة فى السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها دوليًا.

وأسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز وشركة اتصالات مصر على 20 ميجاهرتز، والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز.