مال وأعمال

تنظيم الاتصالات يستدعي قيادات فودافون في وجود صاحب واقعة المشاجرة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

دوت الخليج – استدعى القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس حسام الجمل، قيادات شركة فودافون مصر؛ للتحقيق في حادث المشاجرة التي وقعت بأحد فروع الشركة، والتي تم تداولها مؤخرًا بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور أحمد بيومي (المستخدم صاحب واقعة المشاجرة)، وذلك للوقوف على ملابسات تلك الواقعة ومراجعة الإجراءات والسياسات المطبقة بالشركة والخاصة بالتعامل مع المستخدمين والكشف عن أي قصور قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقة مع المستخدمين.

predco_adv_2021

وشدد الجهاز على أن التعليمات التنظيمية والإجراءات التي يفرضها على الشركات العاملة بالقطاع هي إجراءات ملزمة ولا تهاون فيها.

Edita2021

وأطلع الجهاز على محضر الصلح الذي تم إبرامه بين الشركة والمستخدم والتأكد من أن عملية الصلح تمت بشكل طبيعي وبرضا المستخدم ودون وجود أي ضغوطات أو مؤثرات خارجية.

على الشركات ضرورة المراجعة الدورية لتطبيق إجراءات التعامل مع الجمهور

FNG2021

كما أكد الجهاز على الشركات العاملة في السوق المصرية ضرورة المراجعة الدورية لتطبيق إجراءات التعامل مع الجمهور بفروعها أو من خلال مراكز الاتصالات، وضرورة تأهيل الموظفين على التعامل مع المستخدمين وفقًا للبيانات والإجراءات المقررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ومن جانبه، وجه أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر، الشكر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتدخله السريع ووقوفه على الحقيقة كاملة.

وأكد أن ما حدث مع المستخدم أحمد بيومي هو واقعة فردية لا يصح ان تحدث ولا تمثل الشركة، وأن سياسة الشركة الخاصة بحقوق العملاء والتي كان من شأنها تقديم الخدمة إلى 44 مليون مستخدم، هو أمر لن تحيد عنه الشركة.

ومن جانبه، قال أحمد بيومي، صاحب واقعة المشاجرة، إنه على قناعة أن ما حدث هو حادث فردي وليس حادثا مؤسسيا، وأنه على ثقة في نزاهة التحقيقات وإجراءات المراجعة الداخلية التي تجريها الشركة مع موظفي خدمة العملاء في هذا الشأن.

كما أشاد بيومي بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واستجابته لما حدث.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنظيم الاتصالات يستدعي قيادات فودافون في وجود صاحب واقعة المشاجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا