نادي لايف سبورتس شريكا رياضيا لمشروعات ستارلايت للتنمية

دوت الخليج – وقعت ستارلايت للتنمية، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري في مصر، اتفاقية مع نادي لايف سبورتس ليكون شريكا رياضيا رسميا لجميع مشروعات الشركة (القطامية كريكس بالقاهرة الجديدة، والقطامية كوست بالساحل الشمالي).

وبمقتضي هذه الاتفاقية سيقدم نادي لايف سبورتس لملاك مشروعات شركه ستارلايت للتنمية جميع الخدمات الرياضية والاجتماعية بشكل متكامل.

وقال شريف أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة ستارلايت للتنمية عقب التوقيع: “ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات علي جميع المستويات لكل ملاك مشروعتنا، بهدف تقديم مجتمع متكامل تمامًا بخدمات توفر أسلوب حياة متوازن وصحي”.

وتأسس نادي لايف سبورتس في عام 2021 بالشراكة بين مجموعة شلبي للتنمية ونادي ويلسبرينج مصر؛ بهدف إتاحة “أفضل الخدمات الاجتماعية والرياضية والمهنية بمستوى ومعدات عالمية”.

وسيتم ضخ مايقرب من مليار جنيه في نادي لايف سبورتس- المقرر افتتاحه عام 2023 “أول نادي رياضي من نوعه في القاهرة الجديدة يعمل وفقا لأعلى معايير المرافق الرياضية وبرامج الصحة”، بحسب بيان صحفي.

يقع نادي لايف سبورتس- الذي يشغل مساحه 25 فدانا – على بعد دقيقة واحدة مشروع القطامية كريكس، وعلى بعد 6 دقائق بالسيارة من منتجع القطامية هايتس.

وصرح مدحت شلبي، رئيس مجلس إدارة نادي لايف سبورتس: “نجمع سنوات من الخبرة والخلفيات المهنية المختلفة لأجيال متباينة بهدف تحقيق رؤية وأهداف النادي”.

وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة ستتيح لجميع ملاك مشروعات القطامية كريكس وكوست مختلف الرياضات وأفضل الخدمات الاجتماعية”.

من جانبه، علق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويل سبرينج مصر، ماجد فوزي، قائلًا: “فخورون للغاية بهذه الشراكة ونحن مصممون على تحقيق رؤيتنا المشتركة لتحسين حياة العائلات والرياضيين والمدربين ، وتقديم تجربة رياضية مختلفه تماما عما هو متوافر حاليا في مصر”.