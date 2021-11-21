السيولة المحلية في قطر تنخفض إلى 612 مليار ريال في أكتوبر بضغط من شبه النقد

سي إن بي سي – تراجعت السيولة المحلية في قطر خلال شهر أكتوبر أول الماضي بنسبة 1% على أساس شهري إلى نحو 612 مليار ريال، وفق مسح لمصرف قطر المركزي.

وتأثر المعروض النقدي “م 2 ” (السيولة المحلية) في قطر الشهر الماضي بإنخفاض شبه النقد بنسبة 1.4% وصولا إلى 460 مليار ريال بضغط من تراجع الودائع لأجل إلى 276 مليار ريال، مقابل ارتفاع عرض النقد (م1) إلى 151.5 مليار ريال بدعم من زيادة الودائع تحت الطلب إلى 138.9 مليار ريال.

ويمثل عرض النقد ( م2) السيولة المحلية التي تشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، و حسابات التوفير في البنوك.

ودائع القطاع العام القطري تتراجع 5% في أكتوبر إلى 279 مليار يال

تراجعت القروض والتسهيلات الإئتمانية لدى البنوك العاملة في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 1.2 تريليون ريال بضغط من تراجع قروض القطاع العام بنسبة 1.8% إلى 381 مليار ريال وفق البيانات المالية المجمعة للبنوك في قطر الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وسجلت الودائع في الجهاز المصرفي الشهر الماضي تراجعاً بنسبة 1% إلى 965 مليار ريال بتأثير من هبوط ودائع القطاع العام بنسبة 5% إلى 279 مليار ريال.

صافي عجز الموجودات الأجنبية في بنوك قطر يستقر عند 472 مليار ريال في أكتوبر 2021

واستقر صافي عجز الموجودات الأجنبية لدى البنوك العاملة في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي عند 472.5 مليار ريال وفق مسح الوضع النقدي للجهاز المصرفي الصادر عن مصرف قطر المركزي.

وسجلت المطلوبات الأجنبية على البنوك في قطر الشهر المنصرم زيادة بنسبة 0.8% إلى نحو 717 مليار ريال، مقابل ارتفاع الموجودات لدى نظيراتها في الخارج إلى 244.5 مليار ريال.

هذا وسجل مجموع صافي الموجودات المحلية في بنوك قطر الشهر الفائت تراجعا إلى 935.6 مليار ريال بتأثير من ارتفاع صافي المطالبات على الحكومة بنسبة 2.7 % إلى 242.2 مليار ريال، و زيادة الإئتمان المحلي إلى 1038 مليارريال.