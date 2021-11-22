البنك المركزي المصري الصيني يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

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العربية نت _ أبقى البنك المركزي المصري الصيني، اليوم الاثنين، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر التاسع عشر على التوالي.
وقرر البنك استمرار الفائدة الرئيسية على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 3.85%، وفائدة قروض الخمس سنوات الأولية عند مستوى 4.65%.
وتُحدد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي المصري في الصين، رغم أن البنك المركزي المصري يمتلك سلطة على تحديد الفائدة.
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