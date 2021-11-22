مال وأعمال

البنك المركزي المصري الصيني يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

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العربية نت _ أبقى البنك المركزي المصري الصيني، اليوم الاثنين، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر التاسع عشر على التوالي.

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وقرر البنك استمرار الفائدة الرئيسية على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 3.85%، وفائدة قروض الخمس سنوات الأولية عند مستوى 4.65%.

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وتُحدد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي المصري في الصين، رغم أن البنك المركزي المصري يمتلك سلطة على تحديد الفائدة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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