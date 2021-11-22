أسهم ريلاينس إندستريز الهندية تهوي 4.2% بعد تعليق بيع حصة لأرامكو السعودية

سي إن بي سي _ هبطت أسهم ريلاينس إندستريز بنسبة 4.2% في التعاملات المبكرة الاثنين 22 نوفمبر، إذ قررت أكبر شركة في الهند تعليق بيع حصة في وحدتها أو2سي المتخصصة في تحويل النفط إلى كيماويات لشركة أرامكو السعودية، وتراجعت عن بيع محتمل لحصص في وحدتها الأكثر ربحية.

وعلى مدى العامين الماضيين، كانت المجموعة الهندية المملوكة للملياردير موكيش أمباني في طور بيع 20% من نشاط النفط مقابل حوالي 15 مليار دولار لأرامكو وجعلها وحدة منفصلة، مع إدخال تعديلات عليها أيضا في مسعى نحو إنتاج الطاقة المتجددة.

ولا تزال الشركة بلا صافي ديون منذ يونيو من العام الماضي.

وقال محللون لدى جيفريز إن إلغاء الصفقة ليس له أي تأثير على الميزانية العمومية لـ Reliance لكنه بمثابة خيبة أمل لأنه يضيع عليها فرصة الوصول بتقييم وحدة أو2سي إلى علامة 75 مليار دولار.

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وعينت ريلاينس مؤخرا رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان في مجلس إدارتها وسط معارضة من صندوق تقاعد المعلمين بولاية كاليفورنيا.

وقيل لاحقا إن تعيين الرميان، الذي كان ينظر إليه في البداية على أنه جزء من عملية ترتبط ببيع الحصة، أنه لا علاقة له بالصفقة.