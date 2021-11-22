- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
سي إن بي سي _ هبطت أسهم ريلاينس إندستريز بنسبة 4.2% في التعاملات المبكرة الاثنين 22 نوفمبر، إذ قررت أكبر شركة في الهند تعليق بيع حصة في وحدتها أو2سي المتخصصة في تحويل النفط إلى كيماويات لشركة أرامكو السعودية، وتراجعت عن بيع محتمل لحصص في وحدتها الأكثر ربحية.
وعلى مدى العامين الماضيين، كانت المجموعة الهندية المملوكة للملياردير موكيش أمباني في طور بيع 20% من نشاط النفط مقابل حوالي 15 مليار دولار لأرامكو وجعلها وحدة منفصلة، مع إدخال تعديلات عليها أيضا في مسعى نحو إنتاج الطاقة المتجددة.
ولا تزال الشركة بلا صافي ديون منذ يونيو من العام الماضي.
وقال محللون لدى جيفريز إن إلغاء الصفقة ليس له أي تأثير على الميزانية العمومية لـ Reliance لكنه بمثابة خيبة أمل لأنه يضيع عليها فرصة الوصول بتقييم وحدة أو2سي إلى علامة 75 مليار دولار.
إقرأ أيضا.. مساهمو ريلاينس إندستريز الهندية يقرون تعيين رئيس أرامكو مديرا مستقلا
وعينت ريلاينس مؤخرا رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان في مجلس إدارتها وسط معارضة من صندوق تقاعد المعلمين بولاية كاليفورنيا.
وقيل لاحقا إن تعيين الرميان، الذي كان ينظر إليه في البداية على أنه جزء من عملية ترتبط ببيع الحصة، أنه لا علاقة له بالصفقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهم ريلاينس إندستريز الهندية تهوي 4.2% بعد تعليق بيع حصة لأرامكو السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.