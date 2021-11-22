هولي ديسك للتكنولوجيا المالية تغلق جولة استثمارية بقيمة 325 ألف دولار في مرحلة pre seed

أعلنت شركة هولي ديسك Hollydesk شركة التكنولوجيا المالية والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها، نجاحها في إغلاق جولة استثمارية pre seed بقيمة 325 الف دولار.

قاد الجولة الاستثمارية المستثمر الملائكي فيصل عبد السلام ومستثمرين آخرين، وبذلك تكون هولي ديسك Hollydesk أول شركة تكنولوجيا مالية بمجال إدارة ومتابعة مصاريف الشركات والحسابات في مصر تحصل على تمويل.

تأسست هولي ديسك Hollydesk في شهر يونيو من عام 2021، وتقدم حلولا تقنية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المتابعة والتحكم في المصاريف اليومية للشركة لحظة بلحظة.

حيث يمكن للموظفين طلب جميع المصروفات النثرية والعهدة من خلال تطبيق هولي ديسك Hollydesk للهواتف الذكية الذي يربط كافة أعضاء المنظومة داخل الشركة ” مخازن _ إدارة مالية _ موارد بشرية _ مديرين”.

حيث يتيح التطبيق سرعة التواصل بين أفراد المنظومة بشكل لحظي وتتم الموافقة من فريق الحسابات في دقائق معدودة على عمليات التسوية من خلال نقرات بسيطة عبر التطبيق.

ويمكن للموظفين الحصول على أموالهم من خلال جميع البنوك والمحافظ الإلكترونية وماكينات الـ pos لشركات المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأيضا بسهولة يمكن للموظفين تسجيل الموردين و ارفاق الفواتير والحصول على الموافقات و الدفع للمورد من داخل التطبيق.

عبر محمود موسى المدير التنفيذي لشركة هولي ديسك Hollydesk، عن سعادته بحصول الشركة على التمويل الذي سيساعدها على النمو والاستمرار في التوسع الأفقي بخدماتها”.

وقال محمود موسى “نسعى لاستخدام التمويل الجديد في تطوير التقنيات الخاصة بحلولنا وتعيين كفاءات جديدة داخل الفريق وإطلاق خدمات أخرى ستعلن عنها قريبا مع كبرى البنوك المصرية والذي يتماشى مع خطط الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي ولاسيما للعاملين داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أن الشركة تخطط للتوسع بخدماتها وحلولها في أسواق جديدة بالمنطقة.

قال محمود موسى ” إننا نرى فرصة كبيرة في مجال رقمنة الجزء الخاص بمتابعة مصاريف الشركات، وهذه فقط البداية ونطمح لما هو أكبر من ذلك بتقديم حلول اخرى مثل التمويل وغيرها من الحلول لمساعدة تلك الشركات لتحقيق نمو أكبر لهذا القطاع”.

من جانبه قال فيصل عبد السلام المستثمر الرئيسي بالجولة التمويلية الأخيرة التي جمعتها شركة هولي ديسك Hollydesk، نشعر بالسعادة البالغة للمشاركة في دفع نمو الشركة ولاسيما أنها تقدم حلول رقمية تسد فجوة تعاني منها العديد من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

تساعد حلول هولي ديسك Hollydesk الشركات على تحسين إدارة مواردها بكفاءة وتقصير دورة الكاش.

أضاف عبد السلام قائلا: ” أنه من أهم أسباب نجاح الشركات الناشئة هو مدى تناغم وتكامل فريق العمل وكذلك قوة إيمانه بفكرة مشروعه، وهو ما لمسناه من فريق عمل هولي ديسك Hollydesk، وشجعنا على الاستثمار بهم ودعمهم”.

يقول موسى، إن الشركة تمكنت من التوسع بحلولها وخدماتها خلال الفترة الماضية لتضم قائمة عملائها أكثر من 3000 عميل من شركات بقطاعات مختلفة مثل البناء والتشييد والتوصيل وكذلك الشركات الناشئة وبعض المنظمات غير الحكومية.