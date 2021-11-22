مال وأعمال

زهراء المعادي للاستثمار توقع عقد إنشاء تجمع سكني متكامل مع ليوبارد

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن توقيع عقد مع شركة ليوبارد لتطوير وإنشاء تجمع سكني متكامل على أرص الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 34 فدان.

predco_adv_2021

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد يتضمن نسب 50% لشركة زهراء المعادي للاستثمار ونسبة 50% للمطور بقيمة تقديرية لمبيعات المشروع 3.29 مليار جنيه.

Edita2021

وأوضحت أن ذلك التعاقد جاء طبقا لموافقة مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة نهاية أكتوبر الماضي.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 211.01 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 128.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

FNG2021

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 113.44 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 122.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زهراء المعادي للاستثمار توقع عقد إنشاء تجمع سكني متكامل مع ليوبارد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا