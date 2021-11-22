زهراء المعادي للاستثمار توقع عقد إنشاء تجمع سكني متكامل مع ليوبارد

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن توقيع عقد مع شركة ليوبارد لتطوير وإنشاء تجمع سكني متكامل على أرص الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 34 فدان.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد يتضمن نسب 50% لشركة زهراء المعادي للاستثمار ونسبة 50% للمطور بقيمة تقديرية لمبيعات المشروع 3.29 مليار جنيه.
وأوضحت أن ذلك التعاقد جاء طبقا لموافقة مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة نهاية أكتوبر الماضي.
الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 211.01 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 128.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 113.44 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 122.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
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