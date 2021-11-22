مال وأعمال

وليد زكي يرفع حصته في رأسمال جدوى للتنمية إلى 12.02%

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CairoBank

رنا ممدوح _ رفع وليد محمد زكي رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية حصته في رأس المال لتصبح 12.02% بدلا من 11.99%.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن وليد محمد زكي قام بشراء عدد 373 ألف سهم من أسهم جدوى للتنمية مقابل 372.627 ألف جنيه.

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وبلغ متوسط سعر الشراء 0.999 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي :-

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– ياسر محمد زكي إبراهيم 0.95%

– حسام محمد زكي إبراهيم 5.777%

– محمد وليد محمد زكي 1.648%

– زياد وليد محمد زكي 0.875%

– عمر وليد محمد زكي 1.451%

– شركة وازكي م م ح 5.06%

– خالد محمد الطيب 0.15% ممثل شركة نور فايننشال للاستثمار.

– محمد زكريا محي الدين 0.00003% ممثل شركة نور فايننشال للاستثمار

– الشركة الدولية للتجارة والتسويق محمد زكريا وشركاه 0.04%.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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