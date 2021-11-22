وليد زكي يرفع حصته في رأسمال جدوى للتنمية إلى 12.02%

رنا ممدوح _ رفع وليد محمد زكي رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية حصته في رأس المال لتصبح 12.02% بدلا من 11.99%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن وليد محمد زكي قام بشراء عدد 373 ألف سهم من أسهم جدوى للتنمية مقابل 372.627 ألف جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 0.999 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي :- – ياسر محمد زكي إبراهيم 0.95% – حسام محمد زكي إبراهيم 5.777% – محمد وليد محمد زكي 1.648% – زياد وليد محمد زكي 0.875% – عمر وليد محمد زكي 1.451% – شركة وازكي م م ح 5.06% – خالد محمد الطيب 0.15% ممثل شركة نور فايننشال للاستثمار. – محمد زكريا محي الدين 0.00003% ممثل شركة نور فايننشال للاستثمار – الشركة الدولية للتجارة والتسويق محمد زكريا وشركاه 0.04%.

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