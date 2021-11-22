المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع بصورة طفيفة بداية التعاملات والسبعيني يفقد 0.4%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08%، ليتداول عند مستوى 11264 نقطة.

وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.29%، ليتداول عند مستوى 51.86 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.4% و 0.26% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 11.374 مليون جنيه على 90 شركة من خلال 856 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 5 شركات مقابل ارتفاع 3 شركات بينما لم تتغير أسعار 82.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 139.717 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 463.166 ألف جنيه، مقابل 323.449 ألف جنيه صافي شراء من الافراد.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 15.643 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 155.359 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 392.706 ألف جنيه مقابل 237.346 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % الحديد والصلب المصرية 2.54 2.66 4.72 السويدي إليكتريك 8 8.12 1.5 ايديتا للصناعات الغذائية 7.32 7.4 1.09 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.671 1.689 1.08 العربية للصناعات الهندسية 2.39 2.41 0.84

الأسهم الأكثر انخفاضا