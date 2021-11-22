مال وأعمال

وزير الاستثمار البريطاني: نتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

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وكالات _ أعلن وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، اليوم الاثنين، أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.

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وذكر الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي أن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهرا.

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وكشف موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم لبريطانيا فعليا.

وأظهرت بيانات الموقع أن قيمة الصادرات البريطانية لدول المجلس بلغت نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

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وكان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف قد رحب، في أكتوبر، بإعلان وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.

ووصف الحجرف الإعلان بأنه خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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