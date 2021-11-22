بورسعيد للتنمية: لن يكون هناك تأثير مباشر على الربحية من ارتفاع سعر الأسمدة

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رنا ممدوح _ قالت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، إن نشاط تجارة الأسمدة موجود بالفعل في أنشطتها ولكنها لا تمارسه فعليا.
وأفادت الشركة في بيان ردا على استفسار البورصة بخصوص ارتفاع سعر الأسمدة ومدة تأثير ذلك على ربحية الشركة، أنه لن يكون هناك تأثير مباشر لربحية بورسعيد للتنمية.
وأرجعت ذلك بسبب ارتفاع سعر الأسمدة، موضحه أنها سوف تتأثر سلبا بطريق غير مباشر بسبب قطعة الأرض التي تمتلكها الشركة بجنوب بورسعيد.
وأضافت أن الشركة سوف تتأثر سلبا بارتفاع أسعار السماد بنسبة طفيفة كباقي القطاع الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف الأنتاج.
يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أصدر قرارات في 18 نوفمبر الجاري تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
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