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انتهاء فترة الإيقاف المؤقت اختياريا لشركة هيرميس لتداول السندات

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية أن فترة الإيقاف المؤقت اختياريا لشركة المجموعة المالية هيرميس لتداول السندات قد انتهت بتاريخ الأمس.

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وأفادت البورصة في بيان لها، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرار رقم 169 لسنة 2020 بشأن تجديد وقف نشاط شركة المجموعة المالية هيرميس لتداول السندات وقفا اختياريا مؤقتا لمدة عام ثان.

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ولفتت إلى أن ذلك وفقا لحكم المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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