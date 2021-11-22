عمومية نايل سيتي للاستثمار توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة نايل سيتي للاستثمار والمنعقدة أمس على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه إلى 10 جنيهات .

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قرار التجزئة جاء تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 48 من قواعد القيد بشأن مبررات التجزئة.

وأوضحت أن القرار جاء لاستيفاء نسبة الأسهم حرة التداول وذلك بما يضمن استمرار قيد أسهم الشركة طبقا للمادة 10 من قواعد القيد.

وتضمنت قرارات العمومية تعديل المواد أرقام 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وشملت قرارات العمومية عدم الموافقة على مد عمر الشركة لمدة أخرى مماثلة، نتيجة عدم موافقة مساهمون يمثلون عدد 3.209 مليون سهم بنسبة 44.29% من الأسهم الحاضرة، مع العلم أن أجل الشركة ممتد حتى أكتوبر 2022.