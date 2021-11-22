مال وأعمال

عمومية نايل سيتي للاستثمار توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم

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رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة نايل سيتي للاستثمار والمنعقدة أمس على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه إلى 10 جنيهات .

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قرار التجزئة جاء تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 48 من قواعد القيد بشأن مبررات التجزئة.

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وأوضحت أن القرار جاء لاستيفاء نسبة الأسهم حرة التداول وذلك بما يضمن استمرار قيد أسهم الشركة طبقا للمادة 10 من قواعد القيد.

وتضمنت قرارات العمومية تعديل المواد أرقام 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

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وشملت قرارات العمومية عدم الموافقة على مد عمر الشركة لمدة أخرى مماثلة، نتيجة عدم موافقة مساهمون يمثلون عدد 3.209 مليون سهم بنسبة 44.29% من الأسهم الحاضرة، مع العلم أن أجل الشركة ممتد حتى أكتوبر 2022.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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