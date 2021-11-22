مال وأعمال

ايفرجرو وشريكها الفني سي اف سي يوقعان مذكرة تفاهم مع دي اتش ال جلوبال الامارات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وقعت شركة دى اتش ال جلوبال فوروردنج الامارات المزود الدولي الرائد لخدمات الشحن الجوي والبحري والبري ، وشركة سى اف سى للاسمدة والكيماويات، وشريكها الفني شركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة شركة مساهمة مصرية مذكرة تفاهم للدخول في اتفاقية شراكة إستراتيجية عالمية لتطوير حلول لوجستية حصرية لمجموعتى سي اف سي فيرت ، وتغطي جميع جوانب الاحتياجات اللوجستية للمجموعتين في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع خطط النمو الخاصة بهم .

predco_adv_2021

وقع مذكرة التفاهم كل من أمادو دياللو ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة دى اتش ال جلوبال
فوروردنج الامارات ، وتوبياس ماير ، المدير المالي لشركة شركة دى اتش ال جلوبال فوروردنج الامارات ، والدكتور أحمد خليفة
– الرئيس التنفيذي لمجموعة س ى اف س ى للاسمدة والكيماويات والمهندس. محمد الخشن ، رئيس مجلس إدارة مجموعة والعضو المنتدب لشركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة الشريك الفنى لمجموعة سى اف سى فيرت.

Edita2021

وقال أمادو ديالو ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة دى اتش ال جلوبال فوروردنج الامارات أن تحالف مجموعة سي اف سي فيرت وايفرجرو يساعد في المرحلة التالية من رحلتها التوسعية العالمية في اقامة مصانعها الجديدة في مصر وشمال افريقيا و توسعاتها التجارية حول العالم، مشيرا إلي أن دى اتش ال، تتمتع بخبرة مثبتة في التعامل مع الاحتياجات اللوجستية لقطاع الأسمدة والكيماويات في جميع أنحاء العالم ، بما يتماشى مع أنظمة السلامة والبيئة فضلاعن متطلبات التخزين والنقل لهذه الصناعة. ستكون البصمة العالمية لشركة دى اتش ال ، المدعومة باقتدار بأنظمتها ذات
في خطط رئيسيا تمكينياالمستوى العالمي وحلولها المبتكرة ، عاملا مجموعتى سي اف سي ايفرجرو لتصبح رائدة عالمية في مجالها “.

وقال الدكتور خليفة: إن هذه الشراكة اللوجستية تدعم العمليات الحالية لمجموعة سى اف سى فيرت وخططنا الاستثمارية الجديدة لبناء مجمعات الأسمدة والأعلاف الحيوانية القائمة على الفوسفات والبوتاسيوم في مصر وشمال إفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة بالإضافة إلى خطة التوسع التجاري للمراكز التجارية الأربعة سي اف سي فيرت هبس في مصر والإمارات العربية المتحدة وتنزانيا والبرازيل.

FNG2021

وصرح المهندس محمد الخشن رئيس مجلس ادارة ايفرجرو نتطلع إلى توسيع نطاق عملياتنا اللوجيستية إلى مستويات أعلى من الأداء وكانت دى اتش ال هي الخيار الطبيعي في ضوء خبرتها الصناعية ، وبصمتهم العالمية ومعرفتهم. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع دى اتش ال لتحقيق خطط التوسع والنمو العالمية .

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايفرجرو وشريكها الفني سي اف سي يوقعان مذكرة تفاهم مع دي اتش ال جلوبال الامارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا