ايفرجرو وشريكها الفني سي اف سي يوقعان مذكرة تفاهم مع دي اتش ال جلوبال الامارات

وقعت شركة دى اتش ال جلوبال فوروردنج الامارات المزود الدولي الرائد لخدمات الشحن الجوي والبحري والبري ، وشركة سى اف سى للاسمدة والكيماويات، وشريكها الفني شركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة شركة مساهمة مصرية مذكرة تفاهم للدخول في اتفاقية شراكة إستراتيجية عالمية لتطوير حلول لوجستية حصرية لمجموعتى سي اف سي فيرت ، وتغطي جميع جوانب الاحتياجات اللوجستية للمجموعتين في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع خطط النمو الخاصة بهم .

وقع مذكرة التفاهم كل من أمادو دياللو ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة دى اتش ال جلوبال

فوروردنج الامارات ، وتوبياس ماير ، المدير المالي لشركة شركة دى اتش ال جلوبال فوروردنج الامارات ، والدكتور أحمد خليفة

– الرئيس التنفيذي لمجموعة س ى اف س ى للاسمدة والكيماويات والمهندس. محمد الخشن ، رئيس مجلس إدارة مجموعة والعضو المنتدب لشركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة الشريك الفنى لمجموعة سى اف سى فيرت.

وقال أمادو ديالو ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة دى اتش ال جلوبال فوروردنج الامارات أن تحالف مجموعة سي اف سي فيرت وايفرجرو يساعد في المرحلة التالية من رحلتها التوسعية العالمية في اقامة مصانعها الجديدة في مصر وشمال افريقيا و توسعاتها التجارية حول العالم، مشيرا إلي أن دى اتش ال، تتمتع بخبرة مثبتة في التعامل مع الاحتياجات اللوجستية لقطاع الأسمدة والكيماويات في جميع أنحاء العالم ، بما يتماشى مع أنظمة السلامة والبيئة فضلاعن متطلبات التخزين والنقل لهذه الصناعة. ستكون البصمة العالمية لشركة دى اتش ال ، المدعومة باقتدار بأنظمتها ذات

في خطط رئيسيا تمكينياالمستوى العالمي وحلولها المبتكرة ، عاملا مجموعتى سي اف سي ايفرجرو لتصبح رائدة عالمية في مجالها “.

وقال الدكتور خليفة: إن هذه الشراكة اللوجستية تدعم العمليات الحالية لمجموعة سى اف سى فيرت وخططنا الاستثمارية الجديدة لبناء مجمعات الأسمدة والأعلاف الحيوانية القائمة على الفوسفات والبوتاسيوم في مصر وشمال إفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة بالإضافة إلى خطة التوسع التجاري للمراكز التجارية الأربعة سي اف سي فيرت هبس في مصر والإمارات العربية المتحدة وتنزانيا والبرازيل.

وصرح المهندس محمد الخشن رئيس مجلس ادارة ايفرجرو نتطلع إلى توسيع نطاق عملياتنا اللوجيستية إلى مستويات أعلى من الأداء وكانت دى اتش ال هي الخيار الطبيعي في ضوء خبرتها الصناعية ، وبصمتهم العالمية ومعرفتهم. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع دى اتش ال لتحقيق خطط التوسع والنمو العالمية .