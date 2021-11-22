الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 448.2 مليون جنيه أرباح في 4 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفع صافي ربح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى 448.152 مليون جنيه، خلال الأربعة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، مقابل 368.789 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 718.140 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضي مقابل 721.303 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 265.313 مليون جنيه، مقابل 292.728 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح خلال الأربعة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي إلى 452.827 مليون جنيه، مقابل 428.574 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة إلى 390.976 مليون جنيه مقابل 314.042 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل نصيب السهم من الربح 0.3 جنيه مقابل 0.2 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.