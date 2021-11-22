ساندوز مصر تطرح عقار جديد لعلاج أعراض إلتهاب المفاصل والروماتويدي

إسلام سالم _ أعلنت ساندوز مصر، بالتعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية، عن عقارها الجديد الذي يحتوي علي إيتوريكوكسيب، الذى ينتمي لمضادات الالتهابات اللاستيرويدية لعلاج أعراض التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال الدكتور عادل عدوي أستاذ جراحة العظام بجامعة بنها ووزير الصحة الأسبق إن معدل انتشار أمراض الاضطرابات العضلية الهيكلية قد ارتفع بنحو 45% على مستوى العالم، مقارنة بمعدلات عام 1990، حيث تُعد هذه الاضطرابات حاليًا ثاني المسببات الرئيسية للإعاقة الحركية وتمثل وحدها 21% من إجمالي سنوات الإعاقة الحركية على مستوى العالم.

وأضاف عدوي، أنه أصيب بالتهابات المفاصل الحادة والمزمنة بصورة عامة حوالي 303 مليون شخص حول العالم طبقًا لتقديرات عام 2017، وتعتبر التهابات وخشونة المفاصل من أكثر الأمراض التى تصيب الجهاز الحركي بصفة عامة، ويأتي ضمن قائمة أكثر 10 أمراض غير معدية انتشارًا طبقًا للمؤشر العالمي لسنوات الإعاقة الحركية (وهو عبارة عن عدد سنوات العمر الضائعة مضافًا إليها عدد سنوات الإعاقة)، بينما يصيب التهاب مفصل الركبة تحديدا حوالي 83% من إجمالي الإصابات بالتهابات المفاصل بصورة عامة “.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال حسني أستاذ جراحة العظام بجامعة بنها ورئيس جمعية جراحة العظام المصرية “يمكن تقسيم نمط علاج التهاب المفاصل إلى فئتين، العلاج غير الدوائي والعلاج الدوائي، وتتركز جهود العلاج غير الدوائي لهذا المرض على التثقيف والتوعية الصحية، والإدارة الذاتية للحالة، والاستشارات الغذائية وتشجيع المريض على فقدان الوزن من خلال وضع أهداف واقعية يمكنه تحقيقها، مع تحفيزه المستمر وإعادة تقييم الوزن بصفة منتظمة، إلى جانب تشجيعه على ممارسة التمارين الرياضية مع توضيح كيفية تقوية العضلات المحيطة بالمفصل المصاب، وممارسة تمارين الأيروبيكس لزيادة اللياقة البدنية بشكل عام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف النحال أستاذ جراحة العظام بجامعة القاهرة، أن الأهداف العلاجية لمرضى الآلام المزمنة تتمثل بشكل أساسي في القضاء على معاناتهم من الألم وزيادة أو استعادة الحركة الطبيعية للمفصل وتحسين الصحة العامة ومهارات التأقلم6. ويتم اللجوء إلى العلاجات الدوائية لتحقيق تلك الأهداف اعتمادًا على مضادات الالتهابات اللاستيرويدية (NSAID) الموضعية ومضادات الالتهابات اللاستيرويدية التي يتم تناولها عن طريق الفم مثل مثبطات إنزيمات الأكسدة الحلقية2 الانتقائية inhibitors 6COX-2، بالإضافة إلى المسكنات الأفيونية إذا ما استمرت الآلام المتوسطة والحادة التي يعاني منها المريض مع عدم قدرة البدائل العلاجية الأخرى على التخلص منها.

وأشار إلى أنه تمثل عدم قدرة الدواء على تخفيف الألم بشكل كافي تحديًا حقيقيًا في حالات التهاب مفصل الركبة، نظرًا لحاجة المريض المستمرة لمسكنات الألم مع وجود تراجع ملحوظ في وظيفة المفصل وانخفاض كبير في جودة حياة المريض، حيث أكد 54% من المرضى في تلك الحالة من أنهم يعانون من آلام مستمرة بدرجة متوسطة لحادة، وهو ما يعني أن العقاقير الموصوفة لهم حاليًا لتخفيف آلام التهاب مفصل الركبة لا تلبي بالكامل الاحتياجات الفعلية لغالبية المرضى.

وكشف الدكتور عبدالسلام عيد أستاذ جراحة العظام وعميد كلية الطب جامعة الزقازيق كيفية عمل مضادات الالتهابات اللاسترويدية، حيث تعمل مضادات الالتهابات اللاستيرويدية من خلال تثبيط إنزيم الأكسدة الحلقية وتقليل إنتاج مركب البروستاجلاندين المسبب للالتهابات، ولكنها لديها آثار جانبية قد تؤدي إلى احداث سلبية في الجهاز الهضمي أو بالكُلى. مع ذلك يجب التفرقة بين الأثر العلاجي المضاد للالتهابات لهذه المجموعة من العقاقير والذي ينشأ من خلال قدرتها على تثبيط إنزيمات (COX-2)، والآثار الجانبية الضارة التي تحدث نتيجة تثبيط نشاط إنزيمات.

وتوقع عيد، أن يكون للمثبطات الانتقائية لإنزيم (COX-2) أثرًا علاجيًا مضادًا للالتهابات ويؤدي إلى تسكين الآلام وتخفيض الحرارة ولكن بدون الآثار الجانبية الضارة الأخرى والتي تؤثر على سلامة الجهاز الهضمي للمريض، وقد أوصت الجمعية الأمريكية للأمراض الروماتيزمية عام 2012 بتناول مثبطات (COX-2) الانتقائية مع مثبطات مضخة البروتون (PPIs) للمرضى الذين يعانون من التهاب مفصل الركبة أو الفخذ من الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

وأكد بيتر عفت، مدير القطاع الطبي في ساندوز مصر أن الاضطرابات العضلية الهيكلية هي مجموعة من الأمراض التي في الغالب تتقدم بمرور الزمن ويصاحبها آلام وإعاقة حركية ملحوظة، وهو ما يؤثر على المرضى و على جودة حياتهم اليومية، هذا بالاضافه الي العبء الهائل الذي تضعه هذه الأمراض على المجتمع بشكل عام، وتعد حالات التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل وأمراض العمود الفقري بما في ذلك الآلام المزمنة أسفل الظهر بين الاضطرابات التي لها الآثار السلبية الاكبر على المجتمع والتي تتطلب العناية وتوحيد الجهود من العاملين في المجتمعين الطبي والدوائي للوصول لأعلى مستويات التحكم في هذه الأمراض وتقليل آثارها السلبية لأقل قدر ممكن.

وأوضح سامح الباجوري رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز مصر و ليبيا، أن ساندوز من كبرى شركات الأدوية العالمية من حيث إنتاج وتسويق الأدوية مثائل الحيوية، ويتمثل هدفها في حصول المزيد من المرضى حول العالم على الأدوية والعقاقير الهامة بأسعار معقولة، فضلاً عن تمكين المجتمعات من تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، عن طريق تبني مناهج رائدة ومبتكرة، لمساعدة المرضى في جميع أنحاء العالم على تأمين احتياجاتهم من الأدوية عالية الجودة طبقًا لحالتهم الصحية وليس تبعًا لقدرتهم المالية.

وتضم محفظة منتجات ساندوز العالمية نحو ألف نوع من المستحضرات الدوائية تغطي كافة المجالات الطبية والعلاجية المعروفة، إضافة إلى عقار إيتوريكوكسيب (Etoricoxib) الذي يستهدف تحسين جودة حياة مرضى التهاب المفاصل مع تقليل الآثار الجانبية على الجهاز الهضمي عند تناول العقار لمستويات أقل.