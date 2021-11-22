باكين تحقق 52.8 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال العام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ قفزت صافي الأرباح المجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، خلال العام المالي 2020/2021 إلى 52.753 مليون جنيه، مقابل 4.569 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 849.442 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 784.690 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 694.587 مليون جنيه، مقابل 675.398 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح إلى 155.505 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 109.828 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفع صافي الربح إلى 39.955 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية يونيو الماضي مقابل 3.285 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 59.659 مليون جنيه مقابل 65.528 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.