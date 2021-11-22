مال وأعمال

رئيس الوزراء يتابع نشاط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أنشطة الهيئة.

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في بداية اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه يتم حاليا التجهيز لزيارة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

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ولفت أن الزيارة تأتي لافتتاح المنطقة الصناعية التي أقامتها مجموعة السويدي – إلكتريك في تنزانيا, وسيتم اصطحاب أكثر من 20 رجل أعمال ومستثمر.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب في السياق ذاته نتائج زيارة رئيسة تنزانيا الأخيرة إلى مصر.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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