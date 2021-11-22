رئيس الوزراء يتابع نشاط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أنشطة الهيئة.

في بداية اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه يتم حاليا التجهيز لزيارة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

ولفت أن الزيارة تأتي لافتتاح المنطقة الصناعية التي أقامتها مجموعة السويدي – إلكتريك في تنزانيا, وسيتم اصطحاب أكثر من 20 رجل أعمال ومستثمر.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب في السياق ذاته نتائج زيارة رئيسة تنزانيا الأخيرة إلى مصر.