مال وأعمال

الذهب يتراجع محليا في نطاق ضيق ليفقد جنيهين

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شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في نطاق ضيق لتفقد نحو جنيهين.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 بلغ اليوم 805 جنيها، في مقابل 807 جنيها بإغلاق الجمعة آخر يوم للتعاملات.

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وسجل عيار 18 مستوى 694 جنيها، أما عيار 24 وصل إلى 916 جنيها، فيما حقق الجنيه الذهب قيمة سعرية 6 آلاف و 440 جنيها.

وذكر نجيب، أن السعر العالمي للمعدن النفيس وصل إلى 1840 دولارا للأوقية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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