وزير البترول: صادرات مصر من الغاز الطبيعي تقفز 900% في الربع الثالث من 2021

ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 900% على أساس سنوي لتصل إلى مليون طن.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا: إن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، مضيفًا أنه قد تم تنفيذ 30 مشرروع لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه

وأشار إلى أن مصر حققت فائضا في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2019/2018 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة في سنوات، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021/2020 بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه.

وأضاف الملا أن قطاع البترول قد وقع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.