عاجل.. تحالف الدار فنتشرز وجاما فورج يقتنص موافقة الرقابة المالية للاستحواذ على سوديك

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدينجز ار اس سي ليمتيد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.577 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال سوديك.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض حدد السعر النقدي عند 20 جنيه للسهم الواحد وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وأوضحت أن ذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي عن إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدينجز ار اس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.57 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة سوديك.