مال وأعمال

جو بايدن يختار جيروم باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية

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وكالات _ رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمنصب لولاية ثانية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الاثنين، ما يتيح له مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد.

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كما أعلن الرئيس الأمريكي تعيين ليل براينارد نائبا لرئيس الفيدرالي الأمريكي، بدلا من كلاريدا.

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وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجّل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثّف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.

سيشكل بقاء باول على سدة هذا المنصب المهم اقتصاديا، إشارة واضحة للأسواق في مواصلة نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في إبطاء أو تقليص مشترياته الضخمة من السندات التي دعمت التعافي، وفق ما تسميه الأسواق ببرنامج التحفيز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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