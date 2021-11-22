مال وأعمال

ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يسجلان مستويات قياسية بعد ترشيح باول للفيدرالي

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وكالات – ارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم الاثنين بعد أن اختار الرئيس جو بايدن، جيروم باول لمواصلة قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على لايل برينارد.

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وخففت هذه الخطوة من قلق المستثمرين بشأن تبديل رؤساء البنوك المركزية بينما يحاول اقتصاد البلاد الخروج من جائحة كورونا ومحاربة مستويات التضخم التي لم نشهدها منذ ثلاثة عقود.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 120 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 0.5% لكل منهما، وبلغ كلاهما أعلى مستوياته على الإطلاق خلال اليوم.

وخفض باول أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر ونفذ عمليات شراء الأصول الطارئة في مارس 2020 للمساعدة في دعم السوق خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، مما يساعد النظام المالي على الاستمرار في العمل خلال التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي.

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وكما قاد عملية إعادة تقييم تاريخية لإطار عمل استهداف التضخم للاحتياطي الفيدرالي خلال أزمة كورونا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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