هشام توفيق: 16 مركزا لتسويق المنتجات المصرية في 40 دولة قبل منتصف 2022

دوت الخليج – قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) أطلقت كتالوجا إلكترونيا للترويج لجميع المنتجات المصرية القابلة للتصدير خاصة للشركات الصغيرة.

وأوضح توفيق أن الهدف من الكتالوج الوصول إلى الأسواق العالمية كافة في حوالي 40 دولة من خلال 16 مركزًا سيتم الانتهاء من فتحها في منتصف 2022، منها 14 تابعين لشركة جسور واثنين بشرق إفريقيا تابعين لشركة مشتركة مع القطاع الخاص.

وأكد أن التسجيل على الكتالوج يتم مجانا لجميع المصنعين سواء للمنتجات القابلة للتصدير أو مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها.

وأشار إلى أن العمل في هذه المراكز يعتمد على اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها، والتأكيد على ربط دخل العاملين وخاصة مسؤولي المبيعات بالعمولات المحققة للشركة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة “جسور.. بوابة مصرية على الأسواق العالمية” خلال مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الثامنة تحت عنوان “100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن”.

وأضاف توفيق أنه تمت إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكل جديد باسم (جسور) وبشعار “نعبر العالم”، وذلك وفق نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق بالاضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتأمينية بالتعاون مع البنك الاهلي وشركة مصر للتأمين.

وتابع أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات في إعادة الهيكلة، حيث تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير الصورة الذهنية “Re-Branding” واسم الشركة إلى “جسور”.

وأضاف: كما تمت مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية للشركة لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي وفقا لنموذج العمل العمل الجديد، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات العمل، وميكنتها باستخدام برنامج إدارة موارد المؤسسات (ERP)، و تطوير دليل عمل موحد للفروع الخارجية.

وأشار إلى أن الهدف توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر “جسور” مع تأكيد تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق لتوفير طلب على خدمات الشحن فى الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، وتشمل النقل البري والشحن البحرى والجوى، والتخليص الجمركي، والتجميع، والفحص، والتخزين، وذلك فى جانبى التصدير والاستيراد.

ونوه أيضا إلى أن الخدمات المقدمة من “جسور” تتضمن خدمات مالية بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية :خدمات مصرفية تشمل تمويل رأس المال العامل، والتحصيل بالتعاون مع شبكة الفروع المراسلة (البنك الأهلى المصرى)، وخدمات تأمينية على الشحنة في مراحلها كافة، تغطي البائع والمشترى والوسيط (شركة مصر للتأمين).

كما أشار الوزير إلى إعادة هيكلة شركة الملاحة الوطنية- التي تمتلك نحو 13 سفينة ما بين صب وحاويات بالإضافة إلى إيجار 15 أخرى سنويا- ودخول البنك الأهلي شريك في الشركة، حيث تحولت إلى الربحية خلال العامين الماضيين، وجاري حاليا – بعد الدراسة – العمل على تسيير خطين ملاحيين منتظمين من الإسكندرية إلى شرق إفريقيا وشمال غرب غرب أوروبا، وجاري تدبير التمويل لشراء سفينتين متعددة الأغراض وإيجار اثنين للعمل على هذه الخطوط.