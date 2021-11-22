مال وأعمال

مسؤول بالبيت الأبيض: لم يصدر قرار بتوقيت السحب المنسق من الاحتياطيات النفطية

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نقلت وكالة “” عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إنه “لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن توقيت سحب منسق من الاحتياطيات النفطية”.

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طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان تنفيذ سحب منسق من الاحتياطيات النفطية بينما تقفز أسعار البنزين في الولايات المتحدة وسط تراجع كبير في شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في العام القادم.

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وجاء الطلب بعدما لم تتمكن الحكومة الأمريكية من إقناع تحالف أوبك+ بضخ المزيد من النفط. وترى المجموعة التي تضخم كبار منتجي النفط أنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام.

قالت ثلاثة مصادر حكومية لرويترز اليوم الاثنين إن الهند تخطط للسحب من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بالتنسيق مع مستهلكين آخرين.

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من جهة أخرى أبقى احتمال لجوء اليابان إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية الضغط على الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولارا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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