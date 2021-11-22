الجزائر تتوقع صادرات نفط وغاز بقيمة 27.9 مليار دولار العام المقبل

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العربية دوت نت – قالت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين إن مشروع قانون المالية لعام 2022 توقع أن تبلغ صادرات النفط والغاز 27.9 مليار دولار وأن يبلغ إجمالي الواردات 31.8 مليار دولار.
قدر المشروع نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.3% والنمو غير النفطي بواقع 3.7% في 2022.
من المتوقع أن تصل إيرادات الموازنة إلى 5.7 تريليون دينار (41.03 مليار دولار) فيما تقدر النفقات بنحو 9.9 تريليون دينار.
تشير التقديرات السابقة إلى إيرادات من مبيعات النفط والغاز الجزائرية تصل إلى 30 مليار دولار في عام 2021 إذا ظلت أسعار الخام بين 65-75 دولارا للبرميل.
بلغ إجمالي إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز 12.6 مليار دولار في أول خمسة أشهر من 2021 مقابل 8.1 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.
كانت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة، قد توقعت زيادة في الإنتاج والمبيعات في 2021.
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