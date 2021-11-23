المؤشر ناسداك ينخفض بأكثر من 1% مع ارتفاع عائدات السندات وتعثر أسهم التكنولوجيا

سي إن بي سي – تراجعت الأسهم الأمريكية في تعاملات مساء الإثنين، عاكسة بذلك ارتفاعًا سابقًا جاء بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيعيد ترشيح جيروم باول لمواصلة قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 17 نقطة فقط، منخفضًا من مكاسب تزيد عن 300 نقطة عند أعلى مستويات الجلسة.

وانخفض مؤشرا S&P 500 و Nasdaq بنسبة 0.3% و 1.3% على التوالي بعد أن سجلا ارتفاعات قياسية خلال اليوم في وقت سابق من الجلسة.

وخفض باول، أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر ونفذ عمليات شراء الأصول الطارئة في مارس 2020 للمساعدة في دعم السوق خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، مما يساعد النظام المالي على الاستمرار في العمل خلال التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي.

كما قاد عملية إعادة تقييم تاريخية لإطار عمل استهداف التضخم للاحتياطي الفيدرالي خلال أزمة كوفيد.