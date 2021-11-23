شعاع كابيتال الإماراتية تخطط لطرح تابعتين للاكتتاب العام بقيمة 545 مليون دولار

العربية نت _ تدرس شركة شعاع كابيتال الإماراتية، التي تدير أصولا بقيمة 14 مليار دولار، طرح شركتين في محفظتها الاستثمارية للاكتتاب العام، وسط رواج خطط الطروحات العامة في سوق دبي، عقب إعلان الحكومة خطة لطرح 10 شركات في السوق.

وقالت مصادر لوكالة “بلومبرج”، إن شعاع أجرت محادثات مع سوق دبي المالي بشأن إدراج مجموعة ستانفورد مارين، وشركة إن سي إم للاستثمار NCM.

وأضافت المصادر أن شعاع تستهدف الإدراج المتوقع للشركتين أوائل العام المقبل، حيث تُجري محادثات مع بنوك استثمارية لإدارة سجل الأوامر في الطرح.

يأتي ذلك، فيما قالت حكومة دبي في وقت سابق من هذا الشهر إنها تريد بيع أسهم في هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” كأول طرح من أصل 10 كيانات حكومية تطرح للاكتتاب العام.

كما تشجع الحكومة الشركات الخاصة والعائلية على أن تحذو حذوها. وتعهدت شركة تكنولوجيا المعلومات StarLink بطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت مبكر من العام المقبل.

ورفضت شعاع ومقرها دبي التعليق.

وتقوم مجموعة ستانفورد مارين، أو SMG، بتشغيل أسطول من سفن الإمداد البحرية لصناعة النفط والغاز، كما أنها تمتلك Grandweld، وهو حوض لبناء السفن يخدم العملاء البحريين، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وأعاد شعاع هيكلة الشركة مطلع العام الجاري بإتمام صفقة شراء ديون بقيمة 1.13 مليار درهم.

وتعمل شركة إن سي إم للاستثمار NCM Investment كمنصة تداول عبر الإنترنت مقرها الكويت وتتوسع في جنوب وشرق آسيا. وهي شركة تابعة لشركة أموال الدولية للاستثمار المدرجة في الكويت، ومملوكة من قبل شعاع.