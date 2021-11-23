الليرة التركية تواصل السقوط الحر وتهوى 3% لتلامس مستويات 11.7 مقابل الدولار

وكالات _ نزلت الليرة التركية بأكثر من 3% نزولا إلى أدنى مستويات جديدة على الإطلاق، حيث تم مشاهدة الليرة عند مستويات 11.7432 ليرة / دولار.

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وهكذا بلغت خسائر الليرة التركية منذ بداية العام ما يقرب من 60% منذ بداية العام لتصبح أسوء العملات الناشئة أداءا مقابل الدولار.

وجنبا إلى جنب من هبوط الليرة المدوي، استمرت الارتفاعات الجنونية لأسعار الذهب الذي لا يجد الأتراك سواه ملاذا للتحوط من التراجعات الجنونية لعملة بلادهم.

وارتفع جرام الذهب التركي إلى مستويات قياسية جديدة عند 681.788 ليرة / جرام بزيادة 3% أو ما يعادل 19 دولار .

وسجل الدولار مستوى مرتفعا جديدا في 16 شهرا بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيح رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لفترة ثانية مدتها أربع سنوات.

ويعزز ترشيح باول توقعات بأن البنك المركزي المصري الأمريكي سيمضي قدما في مساره لتشديد السياسة النقدية بتقليص برنامجه لشراء الأصول وزيادة أسعار الفائدة العام القادم.

وهو ما يمنح الدولار مزيد من الارتفاع والقوة خلال الفترة المقبلة وفقا لبنوك الاستثمار الكبرى حيث تعزز توجهات الفيدرالي من فرص استمرار ارتفاع الدولار.

وصدرت بيانات ثقة المستهلكين في تركيا أمس وهوت بنسبة 7.3% لتسجل 71.1 نقطة في شهر نوفمبر الحالي، ويعد ذلك ثاني أدنى مستوى لها منذ صدور هذا المؤشر عام 2004.

وينعكس هذا السقوط في ثقة المستهلكين على عمليات البيع السريع لليرة التركية وبأدنى قيمة لها على الإطلاق.

فيما صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يوجد طريقة واحدة لمجابهة التضخم.

وهو ما نشر الخوف من أن يستمر المركزي التركي والحكومة التركية في مسارها التحفيزي على الرغم من ضعف الليرة التركية.