أسكوم تسجل 38.2 مليون جنيه خسائر مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الخسائر المجمعة لشركة أسيك للتعدين – أسكوم، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 38.209 مليون جنيه، مقابل 93.485 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 713.666 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 613.898 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 510.302 مليون جنيه مقابل 460.589 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح إلى 203.364 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 153.309 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وحققت خسائر تشغيل خلال نفس الفترة بقيمة 14.939 مليون جنيه مقابل 26.351 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشركة للربحية محققة صافي بقيمة 4.439 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 49.289 مليون جنيه بالفترة المناظرة.