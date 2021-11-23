البورصة: عشرة أيام فترة سريان عرض الاستحواذ على 90% من سوديك تبدأ من الغد

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز آر اس سي ليمتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.577 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، هو عشرة أيام.

وأفادت البورصة في بيان لها، أن فترة السريان تبدأ من جلسة تداول الغد الموافق 24 نوفمبر وحتى نهاية جلسة تداول 7 ديسمبر القادم.

وذكرت أن السعر النقدي لعرض الشراء 20 جنيه للسهم الواحد وبحد أدني للتنفيذ 51%.

وأعلنت أن التنفيذ يتم خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

وأكدت على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.

ونوهت البورصة أنه يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.