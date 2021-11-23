جوميا مصر توقع اتفاقيات تعاون مع ڤاليو لإتاحة قنوات جديدة للدفع الإلكتروني

إسلام فضل _ وقعت كل من جوميا منصة التجارة الإلكترونية وڤاليو اتفاقيات تعاون مشترك بهدف إتاحة الفرصة لڤاليو لتصبح أداة من أدوات الدفع عبر منصة جوميا باي والتي ستسمح لـڤاليو بالتواجد على منصة جوميا وجوميا باي.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تتيح هذه الشراكة لجوميا باي بإدارة عمليات مدفوعات عملاء ڤاليو من خلال الربط تقنيا بين منصة ڤاليو وجوميا باي لخدمات الدفع الإلكتروني، ستنطلق الشراكة بعرض يستفيد منه العملاء أثناء التسوق عبر منصة جوميا والدفع بڤاليو على أقساط لمدة 9 أشهر بدون فوائد على مشترياتهم.

وأوضح توفيق محمود، العضو المنتدب لجوميا باي مصر، أن الشراكة مع ڤاليو ستتيح لجوميا باي لتصبح أحد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لمنصة ڤاليو من خلال استخدام ڤاليو كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني لشبكة تجار جوميا باي، ويمكن هذا التعاون التجار المتعاملين بجوميا باي بقبول معاملات ڤاليو كطريقة من طرق الدفع والتي من شأنها أن تعمل على زيادة حجم مبيعاتهم.

ويقدم تطبيق “ڤاليو” للمستخدمين منصة متكاملة للتسوّق من أكثر من 5000 محل تجاري ومقدمي الخدمات وأكثر من 200 موقع للتسوق الإلكتروني، تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الأزياء والأثاث والأجهزة المنزلية والإلكترونية والرعاية الصحية والسفر وغيرها، ومن خلال الشراكة الجديدة سيتمكن العملاء من القيام بعمليات الشراء من مراكز التسوق التابعة لمنصة جوميا.

كما أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية شراكة مع واحدة من أكبر منصات التسوق الإلكتروني في السوق المصري وأفريقيا، مستفيدة من الخبرات الواسعة التي تنفرد بها شركة ڤاليو في خدمات تمويل الأفراد والتي تلبي احتياجات العملاء وتمكنهم من مواكبة أنماط حياتهم العصرية بدون أعباء مالية.

وأشار حسونة إلى أن توقيع مثل هذه الشراكة يأتي في إطار أحد الأهداف المحورية للشركة ويتمثل في التركيز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء التجاريين لتوسيع شبكتنا للوصول إلى المزيد من العملاء وتحسين تجربة التسوق الخاصة بهم.

ومن جانبه قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إنه تم العمل عن كثب مع جوميا باي لدمج العمليات في وقت قياسي لتقديم تجربة سلسة لعملائنا تمكنهم من الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المتاحة على منصة جوميا.

وأشار إلي أن الشركة كانت حريصة على بناء بنية تحتية صلبة لتعزيز المدفوعات الرقمية مما يسمح للطرفين بالتوسع بعمليتهم في مصر وتأسيس قاعدة انطلاق مشتركة للنمو في الأسواق الأفريقية.