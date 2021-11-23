محمد شاكر: الاتفاق مع وزارة البترول على تثبيت أسعار الغاز لقطاع الكهرباء

العربية نت _ قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في تصريحات لتلفزيون العربية اليوم الثلاثاء، إن وزارتا الكهرباء والبترول اتفقتا على تثبيت أسعار الغاز لقطاع الكهرباء.

وأضاف الوزير، أن مصر تصدر إلى السودان نحو 80 ميجاوات وسيتم زيادتها قريبا إلى 300 ميجاوات بعد إضافة السودان لعدد من المعدات، التي تم التعاقد عليها بالفعل، على خط ربط الكهرباء مع مصر.

وقال شاكر، إن صادرات الكهرباء إلى الأردن تبلغ 250 ميغاوات يوميا، فيما يصل حجم التصدير إلى ليبيا نحو 150 ميجاوات.

وأشار إلى أن هناك اهتمام من مؤسسات محلية وأوروبية للمساهمة في خط الربط الكهربائي مع قبرص واليونان بطاقة 3000 ميغاوات.

وأوضح شاكر أن خطة إعادة هيكلة دعم الكهرباء في مصر ستبقى دون تغيير، على أن تنتهي في 2025.