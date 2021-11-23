مال وأعمال

البورصة المصرية تصعد 0.36% بداية التعاملات والسبعيني يرتفع 0.61%

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رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.36%، ليتداول عند مستوى 11399 نقطة.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.61% و 0.63% على الترتيب.

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وسجلت تداولات البورصة المصرية 75.389 مليون جنيه على 131 شركة من خلال 4.02 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 34 شركة مقابل تراجع 3 شركات بينما لم تتغير أسعار 94.

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واتجهت تعاملات المؤسسات الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.138 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.452 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 1.881 مليون جنيه، مقابل 429.06 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 314.489 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي بيع شراء بقيمة 8.195 مليون جنيه مقابل 7.887 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير %
تنمية للاستثمار العقاري 2.16 2.36 9.26
الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون 6.48 6.97 7.56
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 22.29 23.64 6.06
العربية للخزف – سيراميكا ريماس 0.675 0.710 5.19
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 13.99 14.68 4.93

الأسهم الأكثر انخفاضا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير %
شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي – نيوداب 1.246 1.2 3.69
أجواء للصناعات الغذائية – مصر 14.19 14.1 0.63
إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية 5.79 5.76 0.52
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 12.42 12.4 0.16
       

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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