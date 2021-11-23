الليرة التركية تعمق خسائرها وتهوى إلى 12.02 مقابل الدولار

وكالات _ هوت الليرة التركية خلال تلك اللحظات إلى مستويات قياسية جديدة لتكسر حاجز الـ12 ليرة/ دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وانخفضت الليرة التركية بنسبة 5.6% نزولا إلى مستويات 12.0209 ليرة / دولار بتراجع تبلغ قيمته 0.6339 ليرة.

وتفاقمت خسائرها منذ بداية العام إلى أكثر من 65% نزولا من مستويات نهاية يناير 2021 عند 7.3099 ليرة/ دولار.

واستمرت ارتفاعات الذهب الجنونية حيث قفز خلال تعاملات الساعات القليلة الماضية بأكثر من 35 ليرة في الجرام الواحد.

وارتفع جرام الذهب التركي خلال تلك اللحظات إلى مستويات قياسية جديدة هى الأعلى الإطلاق حيث بلغ مستويات الـ700 ليرة للجرام.

ودعا نائب محافظ البنك المركزي المصري التركي السابق سميح تومين، الذي أقاله أردوغان الشهر الماضي، إلى العودة الفورية للسياسات التي تحمي قيمة الليرة.

وقال:”يجب التخلي عن هذه التجربة غير العقلانية التي ليس لها فرصة للنجاح على الفور وأن نعود إلى سياسات الجودة التي تحمي قيمة الليرة التركية والشعب.”