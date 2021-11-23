السيارات الصينية تستحوذ على 23% من مبيعات الركوب خلال 9 أشهر

شاهندة إبراهيم – استحوذت المركبات الصينية على حوالي 23% من مبيعات قطاع الركوب خلال الفترة المنتهية من العام الجاري، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وسجلت السيارات ذات المنشأ الصيني بيع 36 ألف و277 مركبة في الشهور التسعة الأولى، بدلا من 18 ألف و280 عربة في الفترة المقابلة من العام الماضي، لتغذي حصتها من السوق محققة نموا بنحو 98.5%.

وبحسب أميك، تمكنت سيارات الركوب من تحقيق نمو وصل إلى 43%، بحجم بيع 153 ألف و867 وحدة، في مقابل 107 آلاف و617 مركبة.

أما عن تعاملات الملاكي خلال شهر سبتمبر منفرد، باعت نحو 16 ألف و644 عربة، في مقابل 17 ألف و51 مركبة، لتنخفض بما يوازي 2.4%.

فيما كشفت أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن بلوغ المبيعات الإجمالية القطاع بمختلف أنواعه قمة جديدة من النمو وصلت إلى 37.20%، بعد تسليمها 208 آلاف و993 وحدة منذ بداية العام وحتى الآن، في مقابل 152 ألف و332 عربة مباعة في ذات الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهر التقرير أيضا، تسجيل الأرقام التراكمية للسوق خلال سبتمبر الماضي نحو 22 ألف و714 وحدة، في مقابل 22 ألف و905 سيارات مبيعة في الشهر المماثل من العام الماضي.