المصرية للمنتجعات السياحية تحقق 4.3 مليون جنيه خسائر مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية إلى الخسارة في أول تسعة أشهر من العام الجاري لتحقق صافي بقيمة 4.330 مليون جنيه مقابل 22.183 مليون جنيه أرباح بالفترة المناظرة.

وتراجع إجمالي إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 97.095 مليون جنيه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 162.104 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض إجمالي تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 117.551 مليون جنيه مقابل 120.358 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وحققت الشركة مجمل خسائر في أول تسعة أشهر بقيمة 20.456 مليون جنيه مقابل 41.746 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشركة إلى الخسارة مسجلة صافي بقيمة 17.756 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 8.022 مليون جنيه أرباح بالفترة المناظرة.

وانخفض صافي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 65.691 مليون جنيه مقابل 129.370 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.