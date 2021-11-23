الذهب يحوم حول أدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

– استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع تسجيل الدولار الأمريكي قفزة بسبب الرهانات على زيادة سعر الفائدة بشكل أسرع بعدما دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لتولي فترة ثانية.

وعند الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، لم يسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تغييرا يذكر حيث استقر عند 1805.95 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الخامس من نوفمبر. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1805.50 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروته في 16 شهرا بعد ترشيح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر فائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.04 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1010.34 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1980.69 دولار.