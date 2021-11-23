مخاوف كورونا تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

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_ هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، بعد أن أدت عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا والمخاوف المتعلقة برفع أسعار الفائدة إلى تراجع المعنويات قبل صدور قراءات سريعة عن النشاط التجاري في منطقة اليورو.
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وانخفض مؤشر STOXX600 الأوروبي بنسبة 1% بحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش بعد أن حذت الأسواق الآسيوية حذو وول ستريت في الهبوط نتيجة إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لفترة جديدة، مما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة في عام 2022.
وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 2.5% مع تأثير احتمال أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على جاذبية قطاع التكنولوجيا الذي ينمو بشكل كبير.
وتراجعت أسهم شركات السياحة 0.9% بعد أن وجهت الولايات المتحدة تحذيرا من السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19 في حين تراجعت أسهم شركات النفط 0.3% نتيجة تراجع أسعار النفط الخام وسط توقعات متزايدة بأن تفرج الولايات المتحدة واليابان والهند عن كميات من احتياطياتها من النفط الخام لخفض الأسعار.
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