إجراءات النمسا الأخيرة للحد من كورونا تكلف 1.2 مليار يورو أسبوعيا

بلومبرج _ من الممكن أن تتكلف جهود النمسا الأخيرة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا ما يصل إلى 1.2 مليار يورو أسبوعيا وأن تجبر 400 ألف عامل على الالتحاق ببرنامج وظيفي تدعمه الحكومة.

ونقلت بلومبرج اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين حكوميين القول إنهم يقيمون حاليا التداعيات بعد أن صارت الدولة ذات الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 380 مليار يورو الأولى في أوروبا الغربية التي تعيد فرض إجراءات الإغلاق.

واضطرت المطاعم والمتاحف والمتاجر التي تقوم ببيع السلع غير الأساسية إلى الإغلاق يوم أمس الاثنين، لفترة مدتها ثلاثة أسابيع بصورة أولية.

وأعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ الجمعة الماضية، أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقّحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتّخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كورونا.

وأكد في مؤتمر صحافي في ولاية تيرول حيث التقى مسؤولي الحكومة المحلية، بأن النمسا ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.