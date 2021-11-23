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توقعات رفع الفائدة الأمريكية تدفع الدولار لأعلى مستوى في 16 شهرا

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– ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 شهرا وأقوى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات مقابل الين بعد ترشيح رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لفترة ثانية في منصبه مما عزز توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة في 2022.

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وتأثرت أسواق الصرف بقوة في الأشهر الأخيرة بتوقعات السوق لمدى اتساع الخطوات المختلفة التي ستخفض بها البنوك المركزية في العالم الحوافز المقدمة خلال فترة جائحة كورونا وترفع بها أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 96.426 في الساعة 0819 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وهو ما يقل بشكل طفيف عن أعلى مستوى له منذ 16 شهرا والذي سجله خلال ساعات التداول الآسيوية وبلغ 96.603.

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وارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات ونصف السنة مع توقع المستثمرين تباعد أسعار الفائدة الأمريكية عن نظيرتها في اليابان.

وتراجع تحرك الدولار مقابل الين بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش مع تسجيل هبوط بلغ 0.2 في المئة إلى 114.590 ين، مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 115.160 ين.

وارتفع اليورو 0.2 في المئة مقابل الدولار عند 1.1258 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 شهرا مقابل العملة الأمريكية.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 12 مقابل الدولار بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهد بالفوز فيما وصفه “حرب الاستقلال الاقتصادية” التي يخوضها.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 في المئة إلى 0.7217 دولار أمريكي بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 في المئة إلى 0.6931 دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وبالنسبة للعملات الرقمية هبطت بتكوين لأقل من 56 ألف دولار. ووصلت بتكوين في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما سجلت 69 ألف دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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