الكرملين: روسيا ملتزمة بتعهداتها في أوبك+

– قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تزال ملتزمة بالوفاء بتعهداتها في أوبك+.

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديه خطط للاتصال بشركاء بلاده في هذه المجموعة على الرغم من الحديث عن لجوء دول مستهلكة رئيسية إلى احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

وهبطت أسعار النفط بما يزيد على واحد بالمئة يوم الثلاثاء قبل إفراج متوقع عن احتياطيات الخام الأمريكية لتهدئة السوق في الوقت الذي تؤثر فيه إصابات كوفيد-19 في أوروبا على الطلب أيضا.

ويأتي هذا الإجراء المتوقع ضمن خطة توصلت إليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الصين والهند واليابان لخفض أسعار الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 79.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0938 بتوقيت جرينتش.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا أو 1.28 بالمئة إلى 75.77 دولار للبرميل.