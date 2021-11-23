آي سكور: تحسين مراكز الائتمان لعدد 1.3 مليون عميل وحذف 161 ألف من القوائم السلبية

كشفت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور، عن تحسين المراكز الائتمانية لعدد 1.3 مليون عميل، إضافة إلى حذف 88 ألف عميل من الإجراءات القانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية، بناء على مبادرة وتوجيهات البنك المركزي المصري المصري المستمرة لدعم قطاعات الدولة المختلفة ومراعاة البعد الاجتماعي للعملاء وتنشيط سوق العمل.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن النتائج الإيجابية لما أصدره البنك المركزي المصري من قرارات ومبادرات للتيسير على الأفراد والشركات، أدت إلى إعادة ادماج هؤلاء في القطاع المصرفي وإتاحة حصولهم على الائتمان مما انعكس بصورة إيجابية على العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة ومنها توفير فرص العمل وعناصر الإنتاج بهدف دعم قطاعات الدولة المختلفة.

وأكدت أنه تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري المصري عملت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) خلال الفترة السابقة على إتمام الإجراءات وتحديث البيانات بالتنسيق مع القطاع المصرفي للعملاء المسجلين بقاعدة البيانات (الأفراد والشركات) لتنفيذ قرارات البنك المركزي المصري المصري ومنها ما يلي:

أولاً: تخفيض فترة إظهار بيانات العملاء غير المنتظمين في السداد

تعديل فترة عرض بيانات العملاء غير المنتظمين على التقارير الائتمانية والتي كانت تصل إلى عشر سنوات لتصبح ستة أشهر حال سداد المديونية بالكامل وسنة واحدة حال السداد في إطار تسوية مع البنك وما لذلك من أثار ايجابية على عملاء القطاع المصرفي.

ثانياً: الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين للشركات برصيد المديونية أقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد الهامشية

في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدي المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.

ثالثاً: تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة

تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الإغلاق في حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها بالإضافة إلى تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة في حالة السداد في إطار تسوية أو ما يماثلها.

رابعا: تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن ألف جنيه مصري وحذف ما ترتب عليها من آثار سلبية

تنقية قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد بصفة استثنائية لمرة واحدة عن طريق حذف العملاء الذين تقل أرصدة مديونياتهم عن ألف جنيه مصري وتعديل التقييم الرقمي لهم بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك.

وتحتوي قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور” حتى نهاية أكتوبر 2021 على ما يقرب من 20,7 مليون عميل (فرد) بإجمالي 75.3 مليون وما يقرب من 489 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ومجموع التسهيلات الائتمانية المسجلة 79,2 مليون تسهيل.