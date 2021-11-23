أونتريو للتطوير تستثمر 500 مليون جنيه في مشروع متعدد الأنشطة بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ دشنت شركة Ontario للتطوير العقاري، أولى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تتخطى 500 مليون جنيه.

وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة، أكد المهندس محمود حامد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مشروع Maple business complex عبارة عن مول تجارى إداري طبي يقع في منطقة الداون تاون على مساحة 2680 متر، يتكون من 14 دور و3 بدروم وجراجات.

وأضاف أنه تم تخصيص الطوابق الأرضى والأول والثانى للأنشطة التجارية، وباقى الطوابق تتنوع ما بين إداري وطبي بإجمالي 300 وحدة إدارية وتجارية.

وأضاف أنه من المقرر بدء أعمال التنفيذ فى يناير المقبل، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع عدة شركات للمقاولات داخل مصر لبدء تنفيذ المشروع والانتهاء منه قبل الموعد المحدد، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إسناد عملية الإدارة والتشغيل لشركة كندية كبيرة فى المجال ومن المتعارف عليه الدقة في العمل.

وأوضح أن الشركة لديها خطة توسعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة تتخطى 2 مليار جنيه، وقررت الشركة الاستثمار داخل العاصمة، باعتبارها أكبر مشروع ينفذ حاليا فى الشرق الاوسط، وهو احد كبرى المشروعات القومية التى أعلنت عنها القيادة السياسية المصرية.

ويمتلك شركة أونتريو كلا من الدكتور جمال الدين بسيوني استشاري التصميمات، والمهندس محمود حامد، الرئيس التنفيذى والمالك لشركة IHG Decorations وشركة اعمار المستقبل للتطوير العقاري، والمهندس إبراهيم حسن رئيس مجلس إدارة شركة العمار للمقاولات.