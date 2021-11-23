البورصة المصرية تصعد إلى 11.369 نقطة والسبعيني يقفز 2.47%

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رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09%، ليتداول عند مستوى 11369 نقطة.
وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.63%، وأغلق عند مستوى 52.2 جنيه.
وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.47% و 1.92% على الترتيب.
وسجلت تداولات البورصة المصرية 968.481 مليون جنيه على 196 شركة من خلال 42.213 ألف عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 106 شركة مقابل تراجع 22 شركة بينما لم تتغير أسعار 68 شركة.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 12.624 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 47.076 مليون جنيه، مقابل 34.452 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.892 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 38.865 مليون جنيه مقابل 30.972 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 18.516 مليون جنيه، منها 18.258 مليون جنيه للمؤسسات، و 258.165 ألف جنيه للأفراد.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير %
|حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري 2
|5.05
|6.5
|28.71
|ريكاب للاستثمارات المالية
|3.51
|4.15
|18.23
|الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة
|32.2
|37.62
|16.83
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|22.29
|25.72
|15.39
|العبور للاستثمار العقاري
|11.18
|12.87
|15.12
الأسهم الأكثر انخفاضا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير %
|يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك
|1.116
|0.893
|19.98
|سماد مصر – ايجيفرت
|10.15
|9.15
|9.85
|شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي- نيوداب
|1.246
|1.184
|4.98
|الأهرام للطباعة والتغليف
|7.9
|7.51
|4.94
|العرية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب
|2.71
|2.59
|4.43
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