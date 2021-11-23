الذهب يخسر 6 جنيهات جديدة وعيار 21 يسجل 789 جنيها

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية التراجع لتخسر نحو 6 جنيهات جديدة دفعة واحدة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 هبط إلى مستوى 789 جنيها، في مقابل 795 جنيها بإغلاق الأمس.

ونزل عيار 18 إلى عتبة 678 جنيها، أما عيار 24 تراجع إلى 900 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب قيمة 6 آلاف و312 جنيها.

وذكر نجيب، أن السعر العالمي للمعدن النفيس وصل إلى 1797 دولارا للأوقية.

وأرجع انخفاض الأسعار إلى رفع الولايات الأمريكية العوائد على الأسهم والسندات.

وفي ذات السياق، أعتبر أن هذا الهبوط لحظي وسترتفع الأسعار مرة أخرى.

وهبطت أسعار الذهب مع تسجيل الدولار الأمريكي قفزة بعد إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفترة ثانية، وهو ما غذى توقعات بأن البنك المركزي المصري الأمريكي سيواصل مسار تقليص الدعم الاقتصادي.

ودفعت أنباء ترشيح باول لفترة ثانية وترشيح لايل رينارد لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي للصعود إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020، وأثارت أيضا قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.